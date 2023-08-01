ЦСКА, «Факел» и «Динамо» обратились в ЭСК РФС по итогам 2-го тура РПЛ

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом» (3:2) в связи с удалением защитника Милана Гайича на 51-й минуте игры.

Также по итогам матча с «Локомотивом» (1:4) «Факел» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть незасчитанный гол на 13-й минуте и неназначенный пенальти на 38-й минуте игры.

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 95-й минуте игры (3:3).