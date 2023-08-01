Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о продлении контракта с Промесом

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном продлении контракта с нападающим Квинси Промесом. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.

— На данный момент Квинси — наш лидер, один из ведущих игроков команды. Мы находимся с ним в контакте. Очень надеемся, что он и дальше продолжит помогать клубу. Детали по контрактным переговорам сейчас озвучить не могу.

— Было ли общение с Квинси или его представителями насчет нового контракта?

— Мы постоянно находимся с ним на связи по любым вопросам.

Промес перешел в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.