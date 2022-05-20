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Кавазашвили: «Ваноли — экстравагантен, невероятно эмоционален. Но это не означает, что он топ-тренер»

Анзор Кавазашвили оценил работу Паоло Ваноли в «Спартаке»
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.

— За эти месяцы появилось ощущение, что Паоло Ваноли — именно тот тренер, который и нужен «Спартаку»?

— Ваноли экстравагантен, невероятно эмоционален. Но это не означает, что он топ-тренер. Пожалуй, единственное, что можно записать ему в плюс за полсезона в «Спартаке», — навел порядок в обороне. Раньше команда регулярно пропускала из-за ошибок в центральной зоне. Сейчас ребята действуют понадежнее, соблюдают игровую дисциплину. Видно — мотивированы.

Гораздо хуже обстоит дело с атакой. Но тут нельзя во всем винить тренера. Надо учитывать, что сегодня в его распоряжении нет таких классных исполнителей, как в том же «Зените».

Вспомните последний матч. В середине второго тайма футболисты «Зенита», пытаясь сравнять счет, большими силами пошли вперед, оголили зоны, начались провалы в защите. У «Спартака» было минимум пять «дохлых» моментов! И что? Ни одного не реализовали! Вот такой подбор игроков...

В чемпионате с приходом Ваноли прорыва у команды не случилось. 10-е место для «Спартака» — катастрофа! Зато в Кубке до финала дошли. Если возьмут трофей — тренер наверняка продолжит работу. Хотя победить «Динамо» будет очень сложно. Команда молодая, быстрая, дерзкая. Если же «Спартак» проиграет — думаю, с итальянцем попрощаются.

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Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

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 9
Далер Кузяев

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Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

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Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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