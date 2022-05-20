Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.

— За эти месяцы появилось ощущение, что Паоло Ваноли — именно тот тренер, который и нужен «Спартаку»?

— Ваноли экстравагантен, невероятно эмоционален. Но это не означает, что он топ-тренер. Пожалуй, единственное, что можно записать ему в плюс за полсезона в «Спартаке», — навел порядок в обороне. Раньше команда регулярно пропускала из-за ошибок в центральной зоне. Сейчас ребята действуют понадежнее, соблюдают игровую дисциплину. Видно — мотивированы.

Гораздо хуже обстоит дело с атакой. Но тут нельзя во всем винить тренера. Надо учитывать, что сегодня в его распоряжении нет таких классных исполнителей, как в том же «Зените».

Вспомните последний матч. В середине второго тайма футболисты «Зенита», пытаясь сравнять счет, большими силами пошли вперед, оголили зоны, начались провалы в защите. У «Спартака» было минимум пять «дохлых» моментов! И что? Ни одного не реализовали! Вот такой подбор игроков...

В чемпионате с приходом Ваноли прорыва у команды не случилось. 10-е место для «Спартака» — катастрофа! Зато в Кубке до финала дошли. Если возьмут трофей — тренер наверняка продолжит работу. Хотя победить «Динамо» будет очень сложно. Команда молодая, быстрая, дерзкая. Если же «Спартак» проиграет — думаю, с итальянцем попрощаются.