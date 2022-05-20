Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» высказал мнение о легионерах красно-белых.

— Евгений Ловчев считает, что Николсон, Мартинс и Кофрие не должны играть за «Спартак». Согласны?

— Да, Ловчев прав — уровню «Спартака» эти футболисты не соответствуют, хотя за Николсона и Мартинса заплатили приличные деньги. Мне трудно понять, почему «Зенит» покупает легионеров, которые выделяются, ведут всю игру, а у «Спартака» столько селекционных просчетов.

Взять хотя бы Промеса. Пять лет назад он был одним из лучших в лиге. Бежал, отдавал, забивал. Его вклад в спартаковское чемпионство неоценим. Уехал в Европу, вернулся и... Ексель-моксель, это уже совсем другой Промес! Играет ниже своих возможностей, вспыхивает эпизодами. Ну а Николсон, Мартинс, Кофрие вообще игроки среднего уровня. Таких и в России можно было найти.