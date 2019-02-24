"Анжи" проиграл "Армавиру" в контрольном матче

"Анжи" с крупным счетом уступил "Армавиру" в товарищеском матче - 0:3. Это была заключительная игра махачкалинского клуба в рамках тренировочного сбора.

Напомним, что 1 марта "Анжи" на выезде сыграет с "Оренбургом" в рамках 18-го тура чемпионата России.

Товарищеские матчи



"Армавир" - "Анжи" - 3:0 (0:0)



Голы: Лаук, 47 (1:0). Веркашанский, 49 (2:0). Синявский, 79 (3:0).



"Анжи": Будаков (Дюпин, 46), Удалый (Белов, 65), Гапон (Саидов, 65), Калошин (Ягьяев, 65), Кацаев (Чистяков, 65), Кулик (Гиголаев, 65), Ондуа (Андреев, 65), Закиров (Иванченко, 65), Маркелов (Магомедов, 65), Ахъядов (Долгов, 42), Понсе (Лескано, 46).



24 февраля. Армавир. Стадион "Юность".

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