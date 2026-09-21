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В нашем мужском теннисе все не так безнадежно. За пределами «Большой русской тройки» тоже появились успехи

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Илья Симакин.
Фото Федерация тенниса России
На прошлой неделе свой дебютный «челленджер» выиграл Марат Шарипов, а Илья Симакин взял третий титул подряд.

В последние шесть-семь лет российский мужской теннис опирается на трех игроков: Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова. К ним в компанию врывались Аслан Карацев и Роман Сафиуллин, но их путь к вершинам получился не долгосрочным. Сейчас рядом с «Большой русской тройкой» никого нет, тем не менее прошедшая неделя дала определенные надежды.

Серия Симакина

Стремится к первой сотне 22-летний Илья Симакин из Нижнекамска, который каждую неделю поднимается все выше. Сейчас у него серия из четырех финалов на «челленджерах» с тремя победами подряд.

Началась эта удачная серия в начале августа, когда стоявший в конце третьей сотни (297-е место) Симакин добрался до титульной встречи турнира в Стамбуле, где уступил в трех сетах. После он уже никому не проигрывал. Из Турции Илья отправился в Екатеринбург на Спартакиаду народов России. Этот турнир он не взял, потому что отказался от финала ради поездки на «челленджер» в Китай. Такой сценарий теннисист заранее обсудил с федерацией.

Решение о пропуске финала себя оправдало. Симакин выиграл турнир в Чжанцзягане, а затем расправился со всеми соперниками во вьетнамском Фантхьете. «Честно сказать, не ожидал. Первую неделю точно не ожидал, потому что я приехал с грунта, другой климат, другой часовой пояс. Я приехал всего за день до матча и на самом деле такого не ожидал. Где-то могу сказать — повезло, где-то я сам хорошо сыграл. Поэтому я очень рад, что эти две недели так сложились», — делился Илья в интервью «Чемпионату» после второго турнира в Азии.

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Симакин остался в Фантхьете на еще одну неделю, вновь пройдя ее до победного конца. Третий подряд титул дался сложнее, ведь в полуфинале и финале пришлось играть трехсетовики.

В обновленном 21 сентября рейтинге ATP Симакин достиг своего карьерного максимума. Сейчас он занимает 151-е место, поднявшись за последнюю неделю на 26 позиций. Теперь мы должны увидеть его в квалификации «мейджора» в Мельбурне.

«На конец года был план — попасть на Australian Open. Я этот план сделал, и сейчас у меня ничего не «горит», поэтому план простой — как можно больше набрать очков, приблизиться к топ-100 и, я думаю, еще поддерживать свою форму на матчах и на тренировках», — объяснял Илья в интервью «Чемпионату».

В отличие от большинства своих коллег Симакин тренируется в России — в Казани, но иногда проводит сборы в Бухаресте, когда у него есть виза. Говорит, что как таковой команды у него нет. Однако сейчас он является пятой ракеткой страны. Выше него в рейтинге: Даниил Медведев (6-е место), Андрей Рублев (25-е), Карен Хачанов (26-е) и Роман Сафиуллин (102-е).

До конца сезона Илья планирует выступить на «мастерсе» в Шанхае, турнире в Алма-Ате категории ATP 250 и еще одном «челленджере».

Марат Шарипов.
Фото Федерация тенниса России

Дебют Шарипова

По итогам прошедшей недели в топ-200 рейтинга поднялся еще один россиянин — Павел Котов. Теперь он занимает 188-е место, отыграв 33 позиции. Свой финал в воскресенье на «челленджере» в китайском Гуанчжоу он проиграл, причем с «баранкой» — 0:6, 3:6. Но обидчиком Котова в титульном поединке стал другой россиянин — Марат Шарипов.

Для 23-летнего Шарипова это первая победа на «челленджерах» в карьере. Успех позволил ему подняться на 132 позиции в рейтинге ATP и войти в топ-300 — 232-е место.

Котова Марат обыгрывает вторую неделю подряд. До матча в Гуанчжоу они встретились в полуфинале турнира в Шанхае, в котором Шарипов тоже был сильнее в двух сетах — 6:3, 7:5, однако затем в титульной встрече уступил белорусу Илье Ивашке.

Марат родился в Чебоксарах, а в возрасте 16-17 лет переехал в Сербию в академию Янко Типсаревича. Сейчас россиянин базируется во Франции, но продолжает часто бывать в Белграде, который называет вторым домом. Там он нередко тренируется со звездами сербского тенниса: Миомиром Кецмановичем, Хамадом Меджедовичем и даже Новаком Джоковичем. «Я бы не сказал, что он (Джокович) что-то конкретное говорил. Сказал, что у меня есть хороший потенциал по игре, есть удары, чтобы в будущем играть на высоком уровне. А прям чего-то такого конкретного я бы не выделил», — рассказывал Шарипов «Чемпионату».

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Россиянин в том интервью признавался, что в прошлом году у него было два предложения о смене гражданства, однако он такой вариант не рассматривает: «Гражданство менять точно не собираюсь, потому что я такой человек, что не вижу себя ни в какой другой стране, и меня все устраивает. Федерация помогает мне довольно давно в плане финансирования, поэтому не собираюсь менять гражданство точно».

В прошлом сезоне Шарипов имел шанс попасть в квалификацию Уимблдона, однако теннисист не успел вовремя решить визовый вопрос.

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