В нашем мужском теннисе все не так безнадежно. За пределами «Большой русской тройки» тоже появились успехи

На прошлой неделе свой дебютный «челленджер» выиграл Марат Шарипов, а Илья Симакин взял третий титул подряд.

В последние шесть-семь лет российский мужской теннис опирается на трех игроков: Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова. К ним в компанию врывались Аслан Карацев и Роман Сафиуллин, но их путь к вершинам получился не долгосрочным. Сейчас рядом с «Большой русской тройкой» никого нет, тем не менее прошедшая неделя дала определенные надежды.

Серия Симакина

Стремится к первой сотне 22-летний Илья Симакин из Нижнекамска, который каждую неделю поднимается все выше. Сейчас у него серия из четырех финалов на «челленджерах» с тремя победами подряд.

Началась эта удачная серия в начале августа, когда стоявший в конце третьей сотни (297-е место) Симакин добрался до титульной встречи турнира в Стамбуле, где уступил в трех сетах. После он уже никому не проигрывал. Из Турции Илья отправился в Екатеринбург на Спартакиаду народов России. Этот турнир он не взял, потому что отказался от финала ради поездки на «челленджер» в Китай. Такой сценарий теннисист заранее обсудил с федерацией.

Решение о пропуске финала себя оправдало. Симакин выиграл турнир в Чжанцзягане, а затем расправился со всеми соперниками во вьетнамском Фантхьете. «Честно сказать, не ожидал. Первую неделю точно не ожидал, потому что я приехал с грунта, другой климат, другой часовой пояс. Я приехал всего за день до матча и на самом деле такого не ожидал. Где-то могу сказать — повезло, где-то я сам хорошо сыграл. Поэтому я очень рад, что эти две недели так сложились», — делился Илья в интервью «Чемпионату» после второго турнира в Азии.

Симакин остался в Фантхьете на еще одну неделю, вновь пройдя ее до победного конца. Третий подряд титул дался сложнее, ведь в полуфинале и финале пришлось играть трехсетовики.

В обновленном 21 сентября рейтинге ATP Симакин достиг своего карьерного максимума. Сейчас он занимает 151-е место, поднявшись за последнюю неделю на 26 позиций. Теперь мы должны увидеть его в квалификации «мейджора» в Мельбурне.

«На конец года был план — попасть на Australian Open. Я этот план сделал, и сейчас у меня ничего не «горит», поэтому план простой — как можно больше набрать очков, приблизиться к топ-100 и, я думаю, еще поддерживать свою форму на матчах и на тренировках», — объяснял Илья в интервью «Чемпионату».

В отличие от большинства своих коллег Симакин тренируется в России — в Казани, но иногда проводит сборы в Бухаресте, когда у него есть виза. Говорит, что как таковой команды у него нет. Однако сейчас он является пятой ракеткой страны. Выше него в рейтинге: Даниил Медведев (6-е место), Андрей Рублев (25-е), Карен Хачанов (26-е) и Роман Сафиуллин (102-е).

До конца сезона Илья планирует выступить на «мастерсе» в Шанхае, турнире в Алма-Ате категории ATP 250 и еще одном «челленджере».

Марат Шарипов. Фото Федерация тенниса России

Дебют Шарипова

По итогам прошедшей недели в топ-200 рейтинга поднялся еще один россиянин — Павел Котов. Теперь он занимает 188-е место, отыграв 33 позиции. Свой финал в воскресенье на «челленджере» в китайском Гуанчжоу он проиграл, причем с «баранкой» — 0:6, 3:6. Но обидчиком Котова в титульном поединке стал другой россиянин — Марат Шарипов.

Для 23-летнего Шарипова это первая победа на «челленджерах» в карьере. Успех позволил ему подняться на 132 позиции в рейтинге ATP и войти в топ-300 — 232-е место.

Котова Марат обыгрывает вторую неделю подряд. До матча в Гуанчжоу они встретились в полуфинале турнира в Шанхае, в котором Шарипов тоже был сильнее в двух сетах — 6:3, 7:5, однако затем в титульной встрече уступил белорусу Илье Ивашке.

Марат родился в Чебоксарах, а в возрасте 16-17 лет переехал в Сербию в академию Янко Типсаревича. Сейчас россиянин базируется во Франции, но продолжает часто бывать в Белграде, который называет вторым домом. Там он нередко тренируется со звездами сербского тенниса: Миомиром Кецмановичем, Хамадом Меджедовичем и даже Новаком Джоковичем. «Я бы не сказал, что он (Джокович) что-то конкретное говорил. Сказал, что у меня есть хороший потенциал по игре, есть удары, чтобы в будущем играть на высоком уровне. А прям чего-то такого конкретного я бы не выделил», — рассказывал Шарипов «Чемпионату».

Россиянин в том интервью признавался, что в прошлом году у него было два предложения о смене гражданства, однако он такой вариант не рассматривает: «Гражданство менять точно не собираюсь, потому что я такой человек, что не вижу себя ни в какой другой стране, и меня все устраивает. Федерация помогает мне довольно давно в плане финансирования, поэтому не собираюсь менять гражданство точно».

В прошлом сезоне Шарипов имел шанс попасть в квалификацию Уимблдона, однако теннисист не успел вовремя решить визовый вопрос.