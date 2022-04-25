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Сегодня, 20:32

«Краснодар» — «Зенит»: хозяева забили с первого же удара в створ ворот

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Ираклий Манелов отличился в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Он сократил отставание в счете во втором тайме — 1:2.

Манелов откликнулся на навес в штрафную площадь и аккуратно отправил головой мяч в угол ворота питерцев.

Отметим, что для «быков» этот удар был первым в створ за весь матч.

Для 19-летнего футболиста этот гол стал дебютным в РПЛ.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
25 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:3
Зенит
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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