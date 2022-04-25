«Краснодар» — «Зенит»: хозяева забили с первого же удара в створ ворот

Полузащитник «Краснодара» Ираклий Манелов отличился в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Он сократил отставание в счете во втором тайме — 1:2.

Манелов откликнулся на навес в штрафную площадь и аккуратно отправил головой мяч в угол ворота питерцев.

Отметим, что для «быков» этот удар был первым в створ за весь матч.

Для 19-летнего футболиста этот гол стал дебютным в РПЛ.