«Краснодар» — «Зенит»: хозяева забили с первого же удара в створ ворот
Полузащитник «Краснодара» Ираклий Манелов отличился в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Он сократил отставание в счете во втором тайме — 1:2.
Манелов откликнулся на навес в штрафную площадь и аккуратно отправил головой мяч в угол ворота питерцев.
Отметим, что для «быков» этот удар был первым в створ за весь матч.
Для 19-летнего футболиста этот гол стал дебютным в РПЛ.
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|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
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|39
|
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|38
|
8
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|7
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|44-44
|34
|
9
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|26
|10
|2
|14
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|
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|7
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|
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|8
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|13
|33-44
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|
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|26
|7
|7
|12
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|28
|
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|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
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|25-52
|21
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|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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