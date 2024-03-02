Зиньковский — о поведении Джикии на скамейке запасных: «Он всегда нам помогает»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» прокомментировал поведение защитника Георгия Джикии на скамейке запасных во время матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

— Георгий Джикия со скамейки запасных активно помогал партнерам. Действовал, как ассистент тренера.

— Он всегда с нами, всегда нам помогает в любом амплуа. На поле он находится или вне его. Тем более, сегодня такой важный матч. Пришлось больше помогать. Слышал, что он подсказывал на бровке, но он всегда так ведет себя, — сказал Зиньковский «СЭ».

«Спартак» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 10 марта команда примет «Факел».