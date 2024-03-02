Артур прокомментировал дебют за «Зенит» в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Артур поделился эмоциями после дебюта за команду в матче со «Спартаком» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

— Поздравляем с дебютом на «Газпром Арене», поделитесь впечатлениями от стадиона и от игры со «Спартаком»?

— Очень рад дебютировать на «Газпром Арене» перед нашими болельщиками. К большому сожалению, не смогли порадовать победой, но боролись и сражались до конца. Имели все шансы выиграть, но отложили победу до следующих матчей.

— Почувствовали ли вы принципиальность игры со «Спартаком» для «Зенита»?

— Я прекрасно понимал и знал до этого дня в теории, но сегодня убедился на практике. Понял, какое большое значение соперничество имеет для города, для команды и болельщиков. Грустно внутри сейчас, опустошение. Хотели порадовать фанатов победой в таком знаковом матче. Но ничего, надо поднять голову повыше и набраться сил перед следующими играми, — сказал Артур.

Сине-бело-голубые после ничьей со «Спартаком» набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. 9 марта «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом» в 20-м туре РПЛ.