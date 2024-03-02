С последней победы «Спартака» в Питере прошло почти 12 лет

«Зенит» продлил домашнюю беспроигрышную серию в противостоянии со «Спартаком» до 15 матчей. В матче 19-го тура РПЛ команды сыграли вничью — 0:0.

В последний раз красно-белые добивались успеха в Санкт-Петербурге в мае 2012 года, когда немного испортили хозяевам досрочное празднование золота.

Далее спартаковцы смогли набрать в гостях у принципиального соперника только четыре очка — три в чемпионате и одно в Кубке, всякий раз добивавшись нулевой ничьей.

Все матчи «Спартака» в гостях у «Зенита» за последние 12 лет

Дата Турнир Стадион Счет Голы 06.05.2012 Чемпионат Петровский 3:2 Билялетдинов, Эменике, Кариока — Кержаков, Семак 11.08.2012 Чемпионат Петровский 0:5 Файзулин-2, Канунников, Быстров, Широков 28.09.2013 Чемпионат Петровский 2:4 Чельстрем, Мовсисян — Кержаков, Халк, Шатов, Данни 27.09.2014 Чемпионат Петровский 0:0 - 16.04.2016 Чемпионат Петровский 2:5 Попов, Глушаков — Витсель, Халк, Дзюба, Маурисиу, Хави Гарсия 02.10.2016 Чемпионат Петровский 2:4 Боккетти, Зе Луиш — Кришито, Дзюба, Витсель, Жулиану 06.08.2017 Чемпионат Газпром Арена 1:5 Промес — Кокорин, Ерохин, Кришито, Кузяев, Ребров, в свои ворота 02.09.2018 Чемпионат Газпром Арена 0:0 - 01.12.2019 Чемпионат Газпром Арена 0:1 Кутепов, в свои ворота 19.07.2020 Кубок Газпром Арена 1:2 Соболев — Дзюба, Кузяев 16.12.2020 Чемпионат Газпром Арена 1:3 Ловрен, в свои ворота — Азмун, Ракицкий, Дзюба 24.10.2021 Чемпионат Газпром Арена 1:7 Промес — Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин 09.07.2022 Суперкубок Газпром Арена 0:4 Сергеев, Малков, Вендел, Кассьерра 27.11.2022 Кубок Газпром Арена 0:0 (пен. — 2:4) - 07.05.2023 Чемпионат Газпром Арена 2:3 Бальде, Промес — Клаудиньо, Мостовой, Сергеев 02.03.2024 Чемпионат Газпром Арена 0:0 -

+1=4-11, мячи 15-45.