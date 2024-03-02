С последней победы «Спартака» в Питере прошло почти 12 лет
«Зенит» продлил домашнюю беспроигрышную серию в противостоянии со «Спартаком» до 15 матчей. В матче 19-го тура РПЛ команды сыграли вничью — 0:0.
В последний раз красно-белые добивались успеха в Санкт-Петербурге в мае 2012 года, когда немного испортили хозяевам досрочное празднование золота.
Далее спартаковцы смогли набрать в гостях у принципиального соперника только четыре очка — три в чемпионате и одно в Кубке, всякий раз добивавшись нулевой ничьей.
Все матчи «Спартака» в гостях у «Зенита» за последние 12 лет
|
Дата
|
Турнир
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
06.05.2012
|
Чемпионат
|
Петровский
|
3:2
|
Билялетдинов, Эменике, Кариока — Кержаков, Семак
|
11.08.2012
|
Чемпионат
|
Петровский
|
0:5
|
Файзулин-2, Канунников, Быстров, Широков
|
28.09.2013
|
Чемпионат
|
Петровский
|
2:4
|
Чельстрем, Мовсисян — Кержаков, Халк, Шатов, Данни
|
27.09.2014
|
Чемпионат
|
Петровский
|
0:0
|
-
|
16.04.2016
|
Чемпионат
|
Петровский
|
2:5
|
Попов, Глушаков — Витсель, Халк, Дзюба, Маурисиу, Хави Гарсия
|
02.10.2016
|
Чемпионат
|
Петровский
|
2:4
|
Боккетти, Зе Луиш — Кришито, Дзюба, Витсель, Жулиану
|
06.08.2017
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
1:5
|
Промес — Кокорин, Ерохин, Кришито, Кузяев, Ребров, в свои ворота
|
02.09.2018
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
0:0
|
-
|
01.12.2019
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
0:1
|
Кутепов, в свои ворота
|
19.07.2020
|
Кубок
|
Газпром Арена
|
1:2
|
Соболев — Дзюба, Кузяев
|
16.12.2020
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
1:3
|
Ловрен, в свои ворота — Азмун, Ракицкий, Дзюба
|
24.10.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
1:7
|
Промес — Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин
|
09.07.2022
|
Суперкубок
|
Газпром Арена
|
0:4
|
Сергеев, Малков, Вендел, Кассьерра
|
27.11.2022
|
Кубок
|
Газпром Арена
|
0:0 (пен. — 2:4)
|
-
|
07.05.2023
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
2:3
|
Бальде, Промес — Клаудиньо, Мостовой, Сергеев
|
02.03.2024
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
0:0
|
-
+1=4-11, мячи 15-45.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5