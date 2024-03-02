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2 марта, 22:57

С последней победы «Спартака» в Питере прошло почти 12 лет

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» продлил домашнюю беспроигрышную серию в противостоянии со «Спартаком» до 15 матчей. В матче 19-го тура РПЛ команды сыграли вничью — 0:0.

В последний раз красно-белые добивались успеха в Санкт-Петербурге в мае 2012 года, когда немного испортили хозяевам досрочное празднование золота.

Далее спартаковцы смогли набрать в гостях у принципиального соперника только четыре очка — три в чемпионате и одно в Кубке, всякий раз добивавшись нулевой ничьей.

Все матчи «Спартака» в гостях у «Зенита» за последние 12 лет

Дата

Турнир

Стадион

Счет

Голы

06.05.2012

Чемпионат

Петровский

3:2

Билялетдинов, Эменике, Кариока — Кержаков, Семак

11.08.2012

Чемпионат

Петровский

0:5

Файзулин-2, Канунников, Быстров, Широков

28.09.2013

Чемпионат

Петровский

2:4

Чельстрем, Мовсисян — Кержаков, Халк, Шатов, Данни

27.09.2014

Чемпионат

Петровский

0:0

-

16.04.2016

Чемпионат

Петровский

2:5

Попов, Глушаков — Витсель, Халк, Дзюба, Маурисиу, Хави Гарсия

02.10.2016

Чемпионат

Петровский

2:4

Боккетти, Зе Луиш — Кришито, Дзюба, Витсель, Жулиану

06.08.2017

Чемпионат

Газпром Арена

1:5

Промес — Кокорин, Ерохин, Кришито, Кузяев, Ребров, в свои ворота

02.09.2018

Чемпионат

Газпром Арена

0:0

-

01.12.2019

Чемпионат

Газпром Арена

0:1

Кутепов, в свои ворота

19.07.2020

Кубок

Газпром Арена

1:2

Соболев — Дзюба, Кузяев

16.12.2020

Чемпионат

Газпром Арена

1:3

Ловрен, в свои ворота — Азмун, Ракицкий, Дзюба

24.10.2021

Чемпионат

Газпром Арена

1:7

Промес — Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин

09.07.2022

Суперкубок

Газпром Арена

0:4

Сергеев, Малков, Вендел, Кассьерра

27.11.2022

Кубок

Газпром Арена

0:0 (пен. — 2:4)

-

07.05.2023

Чемпионат

Газпром Арена

2:3

Бальде, Промес — Клаудиньо, Мостовой, Сергеев

02.03.2024

Чемпионат

Газпром Арена

0:0

-

+1=4-11, мячи 15-45.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
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 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
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