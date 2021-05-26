Онопко оценил Тедеско и рассказал, звонили ли ему по поводу работы из «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Виктор Онопко в интервью для программы «На троих с Рабинером» оценил период работы с красно-белыми Доменико Тедеско, рассказал, звонили ли ему в последнее время по поводу работы из «Спартака» и ответил на вопрос, почему, по его мнению, клуб выиграл только одно золото за 18 лет после эпохи Олега Романцева.

— В декабре, после вашего ухода из ЦСКА и объявления Доменико Тедеско, что в мае он уйдет из «Спартака», прошел слух, что спортивный директор красно-белых и ваш старый товарищ Дмитрий Попов хочет видеть вас в качестве помощника нового испаноязычного тренера. У вас были с ним разговоры на эту тему?

— Нет, мне никто не звонил. Мы с Поповым давно уже не общались. После его предыдущего ухода из «Спартака» у меня вообще долго не было информации, где он, что делает. Рад, что Дима вернулся, потому что в клубе должны работать футбольные люди, которые играли за эту команду и знают, что это такое. Но насчет моего приглашения — это были только слухи.

— Но если предположить, что новому главному тренеру «Спартака» вы будете интересны в качестве ассистента, — пойдете?

— Готов рассматривать любое предложение.

— Как оцениваете работу Тедеско в «Спартаке»?

— Как неоднозначную. При всем прогрессе, ряде хороших матчей и достойном итоге сезона меня поразило, что он объявил о летнем уходе перед зимней паузой, за полгода. Для меня это — не по-футбольному. Зачем делать такое, зная, что морально это плохо повлияет на команду? Понимаю еще, если бы он так поступил за две недели до конца чемпионата, — но когда осталась почти половина турнира... Хорошо, игроки оказались профессионалами и работали на совесть до конца сезона, но ведь могло быть — и не раз бывало — иначе. Поведение Тедеско у бровки тоже вызывало вопросы, но решение проанонсировать свой уход за столько месяцев — особенно.

— У вас есть объяснение, почему за 18 лет после ухода Олега Романцева у «Спартака» было только одно золото?

— На мой взгляд, Леонид Федун — хороший владелец. Мало людей сделало для принадлежащих им клубов столько, сколько он. Разве что Гинер и Сергей Галицкий, также построившие стадионы, пусть армейский чуть поскромнее спартаковского и краснодарского. Но все равно это — свой уютный дом. Другие арены — зенитовская, локомотивская, динамовская — строились на деньги госкомпаний.

Федун вложил в «Спартак» очень много своих денег, и за это заслуживает уважения. Но, на мой взгляд, ему не хватает умения правильно и последовательно управлять клубом. Нанимать таких генерального и спортивного директоров, которые работали бы в «Спартаке» по много лет и к ним было бы полное доверие.

Тогда бы и в команде кадровых шараханий не было — когда, допустим, через два года после выигрыша золота 2017-го разъехалась почти вся чемпионская команда. Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш — это были качественные и адаптированные к нашему чемпионату игроки, но вдруг их всех разом продали и начали искать новых. Тяжело мне понять и историю, происшедшую с Шамилем Газизовым, которого сначала пригласили в «Спартак» и дали большие полномочия, а через пять месяцев вдруг уволили, хотя команда шла наверху таблицы. У клуба есть все, чтобы он каждый год боролся за золотые медали. Финансы, инфраструктура, поддержка болельщиков. А результата — нет.

(Игорь Рабинер)