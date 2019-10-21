Капитан «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в 13-м туре чемпионата России и турнирное положение бело-голубых, находящихся в зоне вылета.

— Ничья с «Краснодаром» — начало выхода из кризиса?

— Давайте будем двигаться пошагово, очень хотелось бы на это надеяться. Была тяжелая игра, но впереди не менее простой матч с ЦСКА. Сделали работу над ошибками, хорошо подготовились к сопернику. Надеюсь, и дальше будем делать так же и потихоньку все исправим. Мы должны все исправить, — сказал Шунин после пресс-конференции, посвященной фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

— Расстроены, что не удалось победить? Моментов у вас было больше, чем у «Краснодара».

— Да, мы хотели выиграть даже в этой непростой ситуации. Но счет 1:1, мне кажется, закономерным. Хотя в концовке матча мы вполне могли дожать, не получилось. Будем двигаться поэтапно, теперь будем серьезно готовиться к матчу с ЦСКА. Потихоньку, потихоньку вылезем из этой ситуации. Как я и говорил, мы обязаны это сделать.

— Был дополнительный настрой в связи с юбилеем Яшина?

— Да, я весь матч видел фотографии, которые крутили на табло. Честно скажу, это даже немного сбивало. Пришло много болельщиков, мы хотели показать хорошую, достойную игру. На установке главный тренер попросил оставить все силы, отдаться максимально. Тогда болельщики просто не смогли бы ничего выкрикнуть чего-то нехорошего даже в случае поражения. Выходили на поле биться и сражаться. Я считаю, у нас получилось. Жаль, что немного не дожали.

— Когда пропустили, тоже на фотографию смотрели?

— Нет, в этот момент нет, конечно, я был в игре. Я имел в виду, что в моменты наших атак хочешь — не хочешь, но взор на экран падал.

— Как чувствуете себя после травмы?

— Все лучше и лучше. Постепенно набираю кондиции. (Александр Рогулев)