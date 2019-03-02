Антон Шипулин: "Дзюба пообещал подарить футболки с автографами игроков сборной России"

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин, приехавший на церемонию открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярск, рассказал корреспонденту "СЭ" о подробностях встречи с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

Напомним, накануне в Екатеринбурге Шипулин подарил Дзюбе лыжи, которые пообещал футболисту после победы сборной России над Египтом на ЧМ-2018 (3:1).

– Почему вручение подарка состоялось именно сейчас? Матч с Египтом был давно, – вопрос Шипулину.

– Все просто – мы с ним не пересекались после этого. Постоянно находимся в переписке, созваниваемся, но, к сожалению, когда я прилетал в Санкт-Петербург, его не было, а когда была возможность встретиться в Москве, почему-то не получалось. Вчера "Зенит" прилетел в Екатеринбург, сегодня играли матч с "Уралом" – кстати еще не посмотрел даже, как сыграли...

– Сказать вам счет?

– Сказать.

– 1:0 выиграли, Азмун забил.

– Молодцы! Артем вчера переживал очень сильно, говорил: "Нам надо поднапрячься, надо выиграть". Хотя ощущения у меня двойственные: с одной стороны, у меня хороший приятель Артем Дзюба, за которого я болею, а с другой – команда "Урал", за которую я тоже очень сильно переживаю. Ну, не стал ни за кого болеть, подумал – будь что будет.

– Артем что-то подарил вам в ответ?

– Он обещал подарить мне футболки с автографами сборной команды России – надеюсь, это скоро случится, и я эти футболки разыграю через благотворительный аукцион.

– Почему ваш сын отказался пожимать руку Дзюбе?

– У нас сейчас такой возраст у сына – думаю, многие сталкивались с трехлетними детьми, – когда у него идет отторжение, он практически никому руки не пожимает, если кто-то незнакомый подходит, он старается уйти или отнекивается. Потом они поговорили, поиграли – у Артема очень хороший подход к нему нашелся, – и они подружились. (Егор Бычков)

Антон Шипулин - о том, почему именно сейчас подарил лыжи Дзюбе, что Артем пообещал ему в ответ, и за кого он болел в матче Урал - Зенит. pic.twitter.com/Ok2nga55zn – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 2 марта 2019 г.

Шипулин подарил лыжи Дзюбе. Видео встречи биатлониста и футболиста