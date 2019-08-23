Антон Миранчук рассказал, как на него повлияло общение с Тарасовым

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал об отношениях с экс-хавбеком железнодорожников Дмитрием Тарасовым.

— Я все-таки крестный его дочки, поэтому всегда очень плотно общаемся с Димой Тарасовым, — рассказал в интервью клубному телевидению Миранчук. — Он всегда подсказывает и делится своим опытом, приводит примеры из жизни.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр