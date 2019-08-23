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Антон Миранчук рассказал, как на него повлияло общение с Тарасовым

09:48
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал об отношениях с экс-хавбеком железнодорожников Дмитрием Тарасовым.

— Я все-таки крестный его дочки, поэтому всегда очень плотно общаемся с Димой Тарасовым, — рассказал в интервью клубному телевидению Миранчук. — Он всегда подсказывает и делится своим опытом, приводит примеры из жизни.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=DDjTrKI9Aj0

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