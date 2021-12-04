Антон Миранчук посоветовал брату уйти из «Аталанты» в «Барселону»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о будущем своего брата Алексея Миранчука, который зимой может покинуть «Аталанту».

— Почему у команды такая неудачная серия?

— У этих неудач много причин.

— У тебя был сложный год с травмами, как ты выбираешься из этих проблем?

— Я знаю только один путь — усердная работа, вот и все.

— С братом часто общаетесь, как он там?

— Да, много общаемся. Сейчас вот написал, что поехал на игру против «Наполи».

— Как думайте, он уйдет из «Аталанты» зимой?

— Даже не знаю.

— В какой клуб вы посоветуете ему уйти?

— В «Барселону».