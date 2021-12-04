Антон Миранчук посоветовал брату уйти из «Аталанты» в «Барселону»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о будущем своего брата Алексея Миранчука, который зимой может покинуть «Аталанту».
— Почему у команды такая неудачная серия?
— У этих неудач много причин.
— У тебя был сложный год с травмами, как ты выбираешься из этих проблем?
— Я знаю только один путь — усердная работа, вот и все.
— С братом часто общаетесь, как он там?
— Да, много общаемся. Сейчас вот написал, что поехал на игру против «Наполи».
— Как думайте, он уйдет из «Аталанты» зимой?
— Даже не знаю.
— В какой клуб вы посоветуете ему уйти?
— В «Барселону».
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