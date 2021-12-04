«Бог — не фраер. Отдыхай, оскароносец». Мурзагулов — о красной карточке Соболева
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на красную карточку форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1).
«Бог — не фраер. Отдыхай, оскароносец», — написал председатель в Facebook.
Напомним, что Мурзагулов был не согласен с пенальти, которое было начначено на 95-й минуте матча «Спартак» — «Уфа» и назвал Соболева «хорошим актером». Нападающий в итоге реализовал удар по вортам и сравнял счет в игре (1:1).
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