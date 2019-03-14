Антон Миранчук: "Локо" позарез нужны три очка в матче с "Краснодаром"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после тренировки на базе в Баковке сказал, что в 20-м туре чемпионата России команда намерена продлить серию "Краснодара" без побед до 10 матчей. Игра между железнодорожниками и "быками" состоится 17 марта на "РЖД Арене".
– Как настрой на "Краснодар"? Их называли чуть ли не фаворитами весенней части чемпионата, а сейчас они, кажется, не так хороши, как осенью.
– Мы отталкиваемся от себя. Будет интересный матч. Нам позарез нужны эти три очка, поэтому будем стараться показать свою лучшую игру.
– Настрой продлить серию "Краснодара" без побед до 10 матчей? Устроить им юбилей.
– Было бы актуально (смеется).
Опрос
Кто главный претендент на победу в чемпионате России-2018/19?
Загрузка...