14:40 | Футбол — РПЛ

Антон Миранчук: "Локо" позарез нужны три очка в матче с "Краснодаром"

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после тренировки на базе в Баковке сказал, что в 20-м туре чемпионата России команда намерена продлить серию "Краснодара" без побед до 10 матчей. Игра между железнодорожниками и "быками" состоится 17 марта на "РЖД Арене".

– Как настрой на "Краснодар"? Их называли чуть ли не фаворитами весенней части чемпионата, а сейчас они, кажется, не так хороши, как осенью.

– Мы отталкиваемся от себя. Будет интересный матч. Нам позарез нужны эти три очка, поэтому будем стараться показать свою лучшую игру.

– Настрой продлить серию "Краснодара" без побед до 10 матчей? Устроить им юбилей.

– Было бы актуально (смеется).

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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