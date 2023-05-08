Антич заявил, что РПЛ на голову выше чемпионатов Сербии и Белоруссии

Сербский полузащитник «Химок» Никола Антич сравнил уровень чемпионатов России, Сербии и Белоруссии.

«Если сравнивать чемпионаты России, Сербии и Белоруссии, то все равно РПЛ на голову выше. Это так, даже несмотря на то, что российские клубы не участвуют в еврокубках. Когда ты играешь на российских стадионах, то ты выходишь на каждый матч и чувствуешь себя большим футболистом. Отмечу отдельно — качественные поля, именно этим РПЛ в большей степени отличается от Сербии и Белоруссии. По организации матчей Россия намного выше уровнем», — приводит Sport24 слова Антича.

29-летний футболист выступал в сербских «Црвене Звезде», «Ягодине», «Войводине», белорусском «Шахтере», а с 2023 года он играет за «Химки».