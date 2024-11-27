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Антич считает Эраковича, Бабича и Ожеговича лучшими сербскими игроками РПЛ на данный момент

Алина Савинова
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Бывший защитник «Химок» Никола Антич назвал трех лучших сербский игроков РПЛ на данный момент.

«Их сейчас в России очень много. Назову Бабича и Эраковича — это сильные игроки, которые выступают в больших клубах. И Ожегович из «Пари НН» — я дружу с ним с детства. Надеюсь, он будет забивать и покажет все, на что способен», — цитирует Антича «РБ Спорт».

Футболист выступал за «Химки» с февраля по июнь 2023 года. На его счету 11 матчей и ни одного результативного действия в чемпионате России. В настоящее время 30-летний Антич является игроком «Партизана».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Никола Антич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
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1.12 16:30
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2.12 19:00
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Маркус Вендел

Зенит

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 6
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Зенит

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Муталип Алибеков

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Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

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