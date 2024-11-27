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Сегодня, 19:39

Антич: «В детстве сломал зуб ракеткой — Джоковича из меня не вышло»

Алина Савинова
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Защитник «Партизана» Никола Антич рассказал, каким бы спортом занимался, если бы не футбол.

«Ух, наверное, баскетболом. Потому что, как я и говорил, в Сербии футбол и баскетбол — самые популярные виды спорта. Теннис? Нет-нет. С теннисом у меня отдельная история: как только я впервые взял ракетку в руки, сразу же сломал себе зуб, ха-ха. Тогда я решил, что больше никогда не буду играть в теннис. Так что Джоковича из меня бы точно не вышло», — приводит «РБ Спорт» слова Антича.

Также футболист заявил, что помимо спорта ему интересна психология — он любит общаться с людьми и изучать их характер.

Ранее Антич выступал за «Химки», солигорский «Шахтер», «Войводину», «Црвену Звезду» и другие команды.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Партизан
Никола Антич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
Результаты / календарь
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

 12
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Маркус Вендел

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 8
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Бителло

Динамо

 6
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Зенит

 6
И К Ж
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Динамо Мх

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