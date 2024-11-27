Антич: «В детстве сломал зуб ракеткой — Джоковича из меня не вышло»

Защитник «Партизана» Никола Антич рассказал, каким бы спортом занимался, если бы не футбол.

«Ух, наверное, баскетболом. Потому что, как я и говорил, в Сербии футбол и баскетбол — самые популярные виды спорта. Теннис? Нет-нет. С теннисом у меня отдельная история: как только я впервые взял ракетку в руки, сразу же сломал себе зуб, ха-ха. Тогда я решил, что больше никогда не буду играть в теннис. Так что Джоковича из меня бы точно не вышло», — приводит «РБ Спорт» слова Антича.

Также футболист заявил, что помимо спорта ему интересна психология — он любит общаться с людьми и изучать их характер.

Ранее Антич выступал за «Химки», солигорский «Шахтер», «Войводину», «Црвену Звезду» и другие команды.