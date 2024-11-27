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Сегодня, 21:40

Защитник «Химок» Ориньо заявил, что хочет получить гражданство и попасть в сборную России

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Ориньо заявил, что хотел бы получить российское гражданство и впоследствии попасть в национальную сборную страны.

Бразилец выступает в России начиная с сезона-2023/24. Игроком подмосковной команды он стал минувшим летом, а до этого выступал за московскую «Родину».

«Я очень заинтересован в получении гражданства. Хочу продолжать играть в России. Общаемся насчет этого с агентом, возможно, процесс [получени паспорта] скоро начнется. Я могу и хочу попасть в сборную страны», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 29-летнего Ориньо 15 матчей за «Химки» во всех турнирах без результативных действий.

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Дуглас Сантос. И все-таки Дуглас Сантос сможет играть за сборную России! Сегодня он получил гражданство РФ

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
ФК Химки
Ориньо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
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Краснодар – Спартак
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