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Борис Ротенберг: «У Кокорина все хорошо сложится в «Фиорентине»

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Президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» заявил, что не задумывался об аренде нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

30-летний форвард, который перед началом сезона ушел из «Сочи» в «Спартак», а зимой сменил московскую команду на итальянскую, провел за «фиалок» всего 3 матча.

Думаю, у него все хорошо сложится в «Фиорентине», — подчеркнул Ротенберг. — В последних турах команда смотрится неплохо, недавно обыграла «Лацио». Саша стал попадать в заявку, тренироваться с основой. Значит, он выздоравливает, а то травмы слишком сильно мешали ему в этом сезоне. Хотя когда он был в «Сочи», то обходился без повреждений. Играл постоянно.

— Как думаете, почему после «Сочи» у него пошла черная полоса?

— Это жизнь спортсмена. С этим надо бороться, перебарывать обстоятельства и двигаться дальше. Он всегда был талантливым парнем. Посмотрим, чего он добьется в Италии.

(Тимур Ганеев)

Борис Ротенберг: «Когда Кокорин был в «Сочи», то обходился без повреждений»

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