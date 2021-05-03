Газзаев оценил прогресс главного тренера «Зенита» Семака

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил работу Сергея Семака, под руководством которого «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России.

«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой и хорошей работой его тренера Сергея Семака — в третий раз выиграть чемпионат, это дорогого стоит, это его огромная заслуга, свидетельствующая об опыте и хороших перспективах для дальнейшей тренерской карьеры.

Семак, безусловно, растет как тренер, и сейчас очень важно, чтобы он зарекомендовал себя на международной арене, тем более что для этого есть все возможности, именно этого ждет весь российский футбол.

Семак из молодого поколения. Хотелось бы, чтобы больше российских специалистов добивались успеха, показывали хорошие результаты. И тогда руководители клубов будут меньше приглашать зарубежных специалистов, это важно", — цитирует Газзаева ТАСС.

«Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России по футболу, разгромив на своем поле московский «Локомотив» (6:1). Питерская команда выиграла турнир в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21).