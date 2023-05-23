Агент Роши ответил на обвинения в провокации Соболева: «Они пытаются исказить факты»

Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито в комментарии для «СЭ» отреагировал на обвинения игрока в том, что он первым показал неприличный жест в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ.

«Можете ли поверить, что Виллиан первым начал провоцировать Соболева, как утверждают, прикрепляя фото? Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо», — сказал Тито «СЭ».

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

24 мая Соболев посетит заседание КДК РФС, на котором рассмотрят этот эпизод.