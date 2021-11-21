Андрей Воронин: «Шевченко в «Дженоа»? Почему вы меня не спрашиваете про Хави?»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин отказался обсуждать перспективы Андрея Шевченко на посту главного тренера «Дженоа».
— Что ждете от работы Андрея Шевченко в «Дженоа»?
— Я вообще ничего не жду, я жду следующей игры с «Рубином». Почему вы меня не спрашиваете про Хави? — сказал Воронин.
Воронин и Шевченко ранее вместе играли за сборную Украины. Сегодня «Дженоа» проведет первый матч под руководством украинского тренера против «Ромы» в чемпионате Италии. Хави стал новым главным тренером «Барселоны» после ухода Роналда Кумана.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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