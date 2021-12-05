На 20-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» в штрафной площади сочинцев в единоборстве с Ибрагимом Цаллаговым упал Эдуард Сперцян. Сергей Карасев, находившийся в отличной позиции, 11-метровый удар не назначил. Максим Гаврилин ничего арбитру не сказал.

Но в действия судьи вмешались видеоассистенты Павел Шадыханов, Дмитрий Чельцов и Анастасия Пустовойтова. Они предложили Карасев посмотреть повторы, а тот после изучения видеозаписи указал на 11-метровую отметку.

«Сочи» — «Краснодар»: момент нарушения правил.

Правильно ли поступил судья? Контакт правой ноги Цаллагова с левой ногой Сперцяна есть. Послужило ли действие капитана «Сочи» причиной падения соперника? Не уверен. Это явная и очевидная ошибка арбитра, из-за которой произошло вмешательство ВАР? Не думаю. На мой взгляд, такой пенальти можно отнести к категории soft — «легких» или «легковесных».