«Сочи» — «Краснодар»: почему Карасев сам не назначил пенальти?
На 20-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» в штрафной площади сочинцев в единоборстве с Ибрагимом Цаллаговым упал Эдуард Сперцян. Сергей Карасев, находившийся в отличной позиции, 11-метровый удар не назначил. Максим Гаврилин ничего арбитру не сказал.
Но в действия судьи вмешались видеоассистенты Павел Шадыханов, Дмитрий Чельцов и Анастасия Пустовойтова. Они предложили Карасев посмотреть повторы, а тот после изучения видеозаписи указал на 11-метровую отметку.
Правильно ли поступил судья? Контакт правой ноги Цаллагова с левой ногой Сперцяна есть. Послужило ли действие капитана «Сочи» причиной падения соперника? Не уверен. Это явная и очевидная ошибка арбитра, из-за которой произошло вмешательство ВАР? Не думаю. На мой взгляд, такой пенальти можно отнести к категории soft — «легких» или «легковесных».
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