Воробьев — о важности РПЛ для Московской области: «Можно поехать посмотреть «Динамо» или «Спартак»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос «СЭ» о важности «Химок» для Подмосковья.

«У нас в области все регионы разные. Находясь рядом с Москвой, мы стараемся стирать со столицей все границы. Поэтому границ нет. Кто хочет, может поехать посмотреть на «Динамо», на «Спартак» — это не запрещено. Мне кажется, что это великолепно! То, что мы видим трибуны на хоккее, на футболе и на баскетболе чаще всего полными — это здорово. И это успех. Также как и полный театр — это успех театра», — сказал Воробьев.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.