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Газзаев считает, что РФС должен организовать прощальный матч Жиркова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что нужно организовать прощальный матч для экс-защитника сборной России и «Челси» Юрия Жиркова.

«Безусловно, нужно провести такой матч. Жирков принес огромную пользу российскому спорту, и футболу в частности. Юра завершил свою карьеру на блестящем уровне. Он выиграл очень много трофеев. Он показывал всегда высокий уровень и на уровне сборной, и на уровне клубов, в которых он играл. Этот человек заслуживает, чтобы его проводы из профессиональных футболистов сделали очень красиво. Он — настоящий талант, который наделен еще и трудолюбием. Это и позволило Юре добиться таких успехов, прекрасных результатов. Я считаю, что это пример и для молодых российских футболистов и для тех, кто уже играет на высоком уровне. Мне кажется, что вот такую карьеру нужно ставить себе в ориентир. Каждый должен стремиться проводить свою карьеру так и завершить ее на таком профессиональном и высочайшем уровне. Жирков — выдающийся спортсмен. Именно талант и трудолюбие сделали из него такого прекрасного футболиста. Я желаю ему, чтобы в будущем, где бы он не работал, он проявлял свои лучшие качества», — приводит слова Газзаева «Спорт День за Днем».

Он также заявил, что многие поддержали бы этот матч. По его словам, что выдающиеся футболисты этого заслуживают.

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

Всего в составе национальной команды он провел 104 матча, в которых забил два мяча.

В 2008 году Юрий Жирков был признан лучшим футболистом России. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России он оказался 13 раз.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gazzaev-schitaet-chto-rfs-dolzhen-organizovat-proshchalnyy-match-zhirkova-
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
Валерий Газзаев
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