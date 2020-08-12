Андрей Тихонов: «Не думаю, что Федун мог бы снять «Спартак» с чемпионата»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Андрей Тихонов на пресс-конференции поделился мнением о словах владельца красно-белых Федуна про снятие с чемпионата.

«Это эмоции, — сказал Тихонов. — Не думаю, что Леонид Арнольдович мог бы это сделать. Взять и сняться из-за одного момента, наверное, нельзя. У тебя же есть огромная армия болельщиков, есть регламент. Это были эмоции. Думаю, он [Федун] переспал это.

Ранее Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Это произошло после матча с «Сочи» (2:2) в первом туре Тинькофф чемпионата России. (Илья Андреев)