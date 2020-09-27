Андрей Талалаев: «Раньше «Урал» играл в футбол сам и давал играть сопернику, теперь дает сопернику играть меньше»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

— От соперника следует ожидать содержательной игры, — сказал в прямом эфире «Матч Премьер» Талалаев. — Последние 7 матчей «Урал» играет организованно, не проигрывает. Я знаком с главным тренером екатеринбуржцев, Юрием Матвеевым, мы играли вместе. Понимаю, насколько дисциплинированная и организованная команда выйдет против нас сегодня. Мы готовимся к сложному по напряжению матчу. Знаем, что «Урал» раньше играл в футбол и давал играть сопернику. Сейчас команда тоже играет в футбол, но сопернику играть дает меньше. Наша задача — уйти от борьбы и найти побольше игровых эпизодов, где мы сможем показать свое превосходство.