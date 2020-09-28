Андрей Талалаев: «Мелкадзе постепенно набирает форму. Сегодня в концовке ему было тяжеловато»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями после матча против «Урала» (2:0) в 9-м туре Тинькофф чемпионата России. Он рассказал о состоянии здоровья нападающего Георгия Мелкадзе.

— Мелкадзе забил и был активен, может ему ранее не хватало игрового времени?

— Может тому, кто задает этот вопрос, сначала узнать о состоянии Мелкадзе? Он переболел коронавирусом и постепенно набирает форму. И время ему давалось постепенно. Даже сегодня ему в концовке было тяжеловато. Пока Георгий еще набирает форму, он будет еще грознее, когда будет в полном порядке, — цитирует тренера официальный сайт клуба.

— С капитанской повязкой сегодня вышел Бернард Бериша. Вы ему доверили?

— Да, это решение было принято. У нас есть определенное движение в команде. Появились люди, которые несут лидерское бремя. Я понимал, что сегодня именно Бериша будет нести тот запал команды, которого нам не хватало. Нам немного не хватает духа. К сожалению, Уциев еще не вернулся, он почти готов, думаю, скоро появится. Нам нужны люди, которые своей заряженностью помогают консолидировать вокруг себя всю команду и несут тренерские идеи, чтобы это реализовывалось на поле. Если Бериша вышел капитаном на поле и мы выиграли, значит, это хорошая традиция, и мы сделали правильный выбор.

Мелкадзе и Бериша забивали в составе «Ахмата» в этой игре.