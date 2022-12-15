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Мостовой: «Ретро-матч «Реала» и «Спартака»? Кто, если не я, играл бы с «Реалом», правильно?»

Мостовой считает, что без его участия ретро-матч «Реал» — «Спартак» не состоится
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал идею возможного проведения ретро-матча между легендами московской команды и «Реала».

«Конечно, мне было бы интересно принять участие в таком матче. А кто, если не я, играл бы с «Реалом», правильно? Там не звали, потому что у нас футбол сами знаете на чем основан — на связях», — цитирует Мостового Sport24.

Матч планируют провести летом 2023 года в честь 10-летия после ухода из жизни легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, гол которого в ворота «Peaлa» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году на «Лужниках», входит в золотую коллекцию турнира.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-15-mostovoy-retro-match-spartaka-kto-yesli-ne-ya-igralby-s-realom-pravilno
Александр Мостовой
Илья Цымбаларь
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
6
2
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 - : -
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