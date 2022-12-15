Мостовой: «Ретро-матч «Реала» и «Спартака»? Кто, если не я, играл бы с «Реалом», правильно?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал идею возможного проведения ретро-матча между легендами московской команды и «Реала».

«Конечно, мне было бы интересно принять участие в таком матче. А кто, если не я, играл бы с «Реалом», правильно? Там не звали, потому что у нас футбол сами знаете на чем основан — на связях», — цитирует Мостового Sport24.

Матч планируют провести летом 2023 года в честь 10-летия после ухода из жизни легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, гол которого в ворота «Peaлa» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году на «Лужниках», входит в золотую коллекцию турнира.