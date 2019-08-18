Андрей Панюков извинился за поражение «Урала» от «Крыльев»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков извинился перед болельщиками за поражение в матче 6-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:3). По его словам, команде не хватает везения.

— Черная полоса, — сказал Панюков в интервью пресс-службе клуба. — Фарта не хватает какого-то. В первом тайме один момент был — пропустили сразу же. Удаление, две ошибки. Сами себе привезли. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Ужасно стыдно.

— Чего не хватает? Эль-Кабира не хватает?

— Тяжело сказать. Вроде и настраиваемся... Фарта не хватает плюс собственные ошибки. Так-то коллектив боевой.

— Какое настроение было в раздевалке после матча?

— Какое может быть настроение после 1:3 дома? Нехорошее.