Андрей Панюков извинился за поражение «Урала» от «Крыльев»
08:45
Нападающий «Урала» Андрей Панюков извинился перед болельщиками за поражение в матче 6-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:3). По его словам, команде не хватает везения.
— Черная полоса, — сказал Панюков в интервью пресс-службе клуба. — Фарта не хватает какого-то. В первом тайме один момент был — пропустили сразу же. Удаление, две ошибки. Сами себе привезли. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Ужасно стыдно.
— Чего не хватает? Эль-Кабира не хватает?
— Тяжело сказать. Вроде и настраиваемся... Фарта не хватает плюс собственные ошибки. Так-то коллектив боевой.
— Какое настроение было в раздевалке после матча?
— Какое может быть настроение после 1:3 дома? Нехорошее.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи