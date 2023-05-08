Андрей Мостовой — о чемпионстве: «Наконец-то «Спартак» приехал к нам весной. Все идеально сложилось»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

— Рад, что оформили чемпионство именно со «Спартаком»?

— Да, конечно! Мы в субботу всем составом болели за «Факел» в матче с «Ростовом».

— У кого собрались?

— Нет, мы все находились у себя дома, но в нашем командном чате в соцсетях активно обсуждали ход игры. Смотрели матч все! Круто, что все получилось так. Еще и впервые за эти годы наконец-то «Спартак» играл в Санкт-Петербурге весной, да еще и в одном из последних туров. В прошлом сезоне мы же тоже могли провести золотой матч со «Спартаком», только в гостях, но гарантировали себе чемпионство за пару туров до встречи с ним. А в этот раз все идеально сложилось. Классно!