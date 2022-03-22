Андрей Мостовой назвал основных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой назвал команды, которые могу составить конкуренцию петербургскому клубу в борьбе за чемпионство.

«Динамо» как было, так и осталось конкурентом. ЦСКА сейчас хороший ход набрал. К ним пришли хорошие футболисты, последний результат это доказывает. Но у нас уже между собой были игры, и с ЦСКА, и «Динамо», поэтому сейчас важно не терять очки», — рассказал журналистам Мостовой.

После 22 туров РПЛ «Зенит» идет на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. В активе «Динамо» 43 очка, у ЦСКА на балл меньше.