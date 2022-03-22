Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 23:15

Малафеев: «Если не будет еврокубков, то многие легионеры могут выбрать спортивное будущее даже в ущерб зарплате»

Малафеев высказался о будущем легионеров в РПЛ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев высказал свое мнение по поводу будущего легионеров в РПЛ.

«Мне кажется, что каждый футболист играет не только за нынешний результат. Есть же еще имидж игрока и, с точки зрения будущего контракта, желание обратить на себя внимание. Если не будет еврокубков, то многие иностранные игроки могут выбрать все-таки спортивное будущее даже в ущерб зарплате, чтобы быть на виду в Европе. Возможно, они пойдут даже на понижение в такой ситуации. Но все это индивидуально. К сожалению, футбол стал частью политики, чего раньше не было. Это просто печально, поэтому мы и обсуждаем сейчас такие темы», — сказал Малафеев «СЭ».

Спортивный арбитражный суд (CAS) решением от 15 марта 2022 года оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.

Вячеслав Малафеев
РПЛ
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Материалы сюжета: РПЛ-2022: никто не вылетит и лигу расширят?
Хачатурянц: расширение РПЛ, мораторий на вылет и зарплаты футболистов
«Краснодар» не завершит сезон РПЛ досрочно
«Речь идет о выживании нашего футбола». Глава РПЛ — об исключении из УЕФА и ФИФА, расширении лиги и будущем
Жирков о возможном расширении РПЛ: «Будет логично, если в этом году никто не вылетит»
В «Урале» рассказали, сможет ли клуб доиграть сезон до конца
Газизов: «Уфа» доиграет сезон РПЛ"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Торино» рассказали, что в серии А обсуждали вопрос об отказе подписывать игроков РПЛ

Андрей Мостовой назвал основных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости