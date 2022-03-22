Малафеев: «Если не будет еврокубков, то многие легионеры могут выбрать спортивное будущее даже в ущерб зарплате»

Экс-вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев высказал свое мнение по поводу будущего легионеров в РПЛ.

«Мне кажется, что каждый футболист играет не только за нынешний результат. Есть же еще имидж игрока и, с точки зрения будущего контракта, желание обратить на себя внимание. Если не будет еврокубков, то многие иностранные игроки могут выбрать все-таки спортивное будущее даже в ущерб зарплате, чтобы быть на виду в Европе. Возможно, они пойдут даже на понижение в такой ситуации. Но все это индивидуально. К сожалению, футбол стал частью политики, чего раньше не было. Это просто печально, поэтому мы и обсуждаем сейчас такие темы», — сказал Малафеев «СЭ».

Спортивный арбитражный суд (CAS) решением от 15 марта 2022 года оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.