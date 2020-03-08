Андрей Мостовой: «На «Сочи» сильно давило, что не могли победить»

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от победы над «Уралом» в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России (2:0). Хавбек забил победный мяч и принял участие во втором голе команды.

— Испытываем облегчение. Сильно давило, что не могли победить, — сказал Мостовой в эфире «Матч премьер». — Это первый шаг, чтобы выйти из зоны вылета.

Сейчас мы делаем больше концентрации на угловых. В эпизоде с голом. Я стоял в той зоне, где должен был.

Такие поражения на последних минутах, как с «Арсеналом», иногда нужны для сплочения коллектива.

— Следите за личными достижениями? Вы сейчас лучший бомбардир команды.

— Cейчас важнее, чтобы команда побеждала.