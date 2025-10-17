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17 октября 2025, 06:30

Мох — об Эмери: «В ресторане за всех заплатит. В этом смысле похож на «нового русского»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Унаи Эмери.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем тренере «Спартака» Унаи Эмери.

— Разговаривали с Унаи часто?

— После каждой игры. Помню, у него был день рождения. «Спартак» победил в Самаре 5:0, казалось, дела пошли на поправку. Мы гуляли в «Москва-сити», Унаи заказал ресторан.

— Хороший?

— Великолепный! Он вообще парень щедрый. Сколько бы ни было человек за столом, какие бы они ни были богатые, Эмери за всех заплатит. В его духе: «Ничего выбирать не будем, несите все!» В этом смысле похож на «нового русского».

— Московский контракт позволял. 2,5 миллиона евро.

— Я еще после «Валенсии» его спросил: «Унаи, жизнь удалась?» Он усмехнулся: «Да, уже не парюсь».

— Мы-то с цифрами точны?

— Да.

— Неустойку получил?

— Все, что полагалось за год. Уехал Эмери в декабре. Там был затык с налогами. Высчитывали — то ли он резидент, то ли нерезидент... В конечном счете поняли, что налоги будет платить в России, 13 процентов. Из Испании по этому вопросу прилетели три адвоката Унаи.

— Кто от «Спартака» подписывал бумаги об отступных?

— Карпин. Подписал все, что просили адвокаты.

Леонид Федун, Андрей Мох, Унаи Эмери.Андрей Мох: «Федун сказал Эмери: «Выиграешь чемпионат — озолочу»
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ФК Спартак (Москва)
Андрей Мох
Унаи Эмери
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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