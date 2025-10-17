Мох — об Эмери: «В ресторане за всех заплатит. В этом смысле похож на «нового русского»
Экс-защитник ЦСКА, «Динамо» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем тренере «Спартака» Унаи Эмери.
— Разговаривали с Унаи часто?
— После каждой игры. Помню, у него был день рождения. «Спартак» победил в Самаре 5:0, казалось, дела пошли на поправку. Мы гуляли в «Москва-сити», Унаи заказал ресторан.
— Хороший?
— Великолепный! Он вообще парень щедрый. Сколько бы ни было человек за столом, какие бы они ни были богатые, Эмери за всех заплатит. В его духе: «Ничего выбирать не будем, несите все!» В этом смысле похож на «нового русского».
— Московский контракт позволял. 2,5 миллиона евро.
— Я еще после «Валенсии» его спросил: «Унаи, жизнь удалась?» Он усмехнулся: «Да, уже не парюсь».
— Мы-то с цифрами точны?
— Да.
— Неустойку получил?
— Все, что полагалось за год. Уехал Эмери в декабре. Там был затык с налогами. Высчитывали — то ли он резидент, то ли нерезидент... В конечном счете поняли, что налоги будет платить в России, 13 процентов. Из Испании по этому вопросу прилетели три адвоката Унаи.
— Кто от «Спартака» подписывал бумаги об отступных?
— Карпин. Подписал все, что просили адвокаты.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0