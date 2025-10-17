Мох — об Эмери: «В ресторане за всех заплатит. В этом смысле похож на «нового русского»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем тренере «Спартака» Унаи Эмери.

— Разговаривали с Унаи часто?

— После каждой игры. Помню, у него был день рождения. «Спартак» победил в Самаре 5:0, казалось, дела пошли на поправку. Мы гуляли в «Москва-сити», Унаи заказал ресторан.

— Хороший?

— Великолепный! Он вообще парень щедрый. Сколько бы ни было человек за столом, какие бы они ни были богатые, Эмери за всех заплатит. В его духе: «Ничего выбирать не будем, несите все!» В этом смысле похож на «нового русского».

— Московский контракт позволял. 2,5 миллиона евро.

— Я еще после «Валенсии» его спросил: «Унаи, жизнь удалась?» Он усмехнулся: «Да, уже не парюсь».

— Мы-то с цифрами точны?

— Да.

— Неустойку получил?

— Все, что полагалось за год. Уехал Эмери в декабре. Там был затык с налогами. Высчитывали — то ли он резидент, то ли нерезидент... В конечном счете поняли, что налоги будет платить в России, 13 процентов. Из Испании по этому вопросу прилетели три адвоката Унаи.

— Кто от «Спартака» подписывал бумаги об отступных?

— Карпин. Подписал все, что просили адвокаты.