Андрей Кобелев заявил, что Самедова нельзя считать скандалистом и предателем

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев объяснил, почему полузащитник Александр Самедов часто менял клубы. Ранее экс-хавбек сборной России в интервью "СЭ" заявил, что решил повесить бутсы на гвоздь.

– Футбол – это отдельная стезя, – приводит слова Кобелева Russia Today. – Часто бывает так, что где-то тебя не понял тренер, где-то ты не пришtлся ко двору. Много факторов, которые влияют на переход игрока. Это совсем не говорит о том, что футболиста после такого можно считать скандалистом или предателем.

За свою карьеру Самедов выступал за "Спартак", "Локомотив", "Москву", "Динамо" и "Крылья Советов".