Андрей Федун: "Тот, кто хочет купить "Спартак", должен готовить миллиард евро"

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун рассказал, сколько должен заплатить тот, кто захочет купить клуб.

– Правильна ли моя информация, что стоимость "Спартака" в целом как клуба – с инфраструктурой, игроками, тренерами и сотрудниками и их зарплатами, правами на бренд – составляет 1,1-1,2 миллиарда евро?

– Да.

– То есть, если кто-то, допустим, хочет купить "Спартак", он должен быть готов к расходам такого порядка?

– Да, с учетом стадиона. Но нужно иметь в виду, что любая продажа – это всегда торговля. То, что мы хотим и то, сколько можно выручить, иногда две большие разницы, как говорят в Одессе. Многое зависит от стечения обстоятельств, срочности сделки. Может или не может нынешний владелец продолжать содержать клуб…

Но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, "Спартак" действительно стоит не меньше миллиарда – это факт. Однозначно. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Андрея Федуна – здесь.