Андрей Федун: "Сейчас на "Спартак" смотреть приятнее"

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун считает, что сейчас на игру команды смотреть стало приятнее, чем раньше.

– Вам в целом сейчас нравится то, во что играет "Спартак"?

– По сравнению с тем, что было – да.

– Давайте уточним. Было при Массимо Каррере?

– На следующий сезон после чемпионства. После золота всегда наступает спад. Вопрос в том, сколько он продлится. 1,5 года – это слишком долго. Катание мяча поперек поля не радует никого, кроме определенных любителей и специалистов. Нормальным людям нравится нормальный футбол. Сейчас есть попытки сделать так, чтобы он появился. Получится ли – вопрос. Но смотреть уже приятнее. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Андрея Федуна – здесь.