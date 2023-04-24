Андрей Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна в комментарии для «СЭ», высказался о победе красно-белых над «Краснодаром» (4:3) в последнем матче 24-го тура РПЛ.

«Когда результат есть, то матч хороший. Результат нарисован на табло, все прекрасно. Заслужил ли Абаскаль доверие? Не знаю», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Ростова», идущего вторым, на одно очко.