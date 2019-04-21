Андрей Федун - об игре "Спартака": "Главное – результат есть"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун доволен результатом матча 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0).

– Результат хороший.

– "Енисей" вообще соперник? С учетом того, что последние двадцать минут в большинстве играли.

– Все соперники. Почему вы считаете иначе? Результат есть? Есть.

– За Рассказова не беспокоитесь?

– Больно было. Надеемся, поправится. (Ярослав Сусов)​

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