Андрей Ещенко: "В "Спартаке" ты всегда на иголках"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча 1-го тура Кубка Париматч Премьер с "Ростовом" (0:2) подчеркнул, что не собирается покидать клуб.

- Сейчас многие говорят о психологическом фоне. Чувствуете, что сейчас меньшее давление на вас?

- В том сезоне у нас было три разных тренера, это должно было сказаться на команде. Во второй половине мы добились хороших результатов. Но пропустили ЦСКА вперед. Надо не доводить дело до последних туров.

- Кажется, будто игроки постоянно на иголках.

- Это "Спартак" - ты тут всегда на иголках. Есть результат, нет его... Народная команда - все говорят о ней, журналисты, болельщики...

- Вам не звонил никто в это межсезонье? Не звал к себе?

- Я даже не рассматриваю ничего. Мы пообщались с президентом и тренером, сказали "окей" и пожали друг другу руки. (Гоша Чернов)

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