Андрей Ещенко: "Спартак" должен был дожимать "Енисей" и делать счет более крупным"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после победы над "Енисеем" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что его команде надо набирать свои очки, а не думать о том, обеспечил ли "Зенит" себе чемпионство.

– Как отреагировали на свист трибун, которым не понравилась пассивность в некоторых моментах?

– Может и правильно, ведь "Енисей" был в меньшинстве и создавал моменты. Мы должны были играть более агрессивно, дожимать и делать счет не 2:0, а более крупным. Наверное, болельщики хотели выразиться в этом плане.

– Дмитрий Аленичев сказал, что "Зенит" уже не упустит чемпионства. Вы как считаете?

– Пока есть шансы, что об этом думать? Нам надо свое набирать.

– Часто бывало такое в карьере, когда игрок соперника получает травму, все замены у него использованы и команда остается в меньшинстве?

– Вот сегодня такое было. А раньше сложно вспомнить. (Елена Григорьевская)​