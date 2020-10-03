Андрей Ещенко: «Какой подарок получу за сотый матч? Наверное, майку. Не ту, про которую вы подумали»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко еще не знает, как клуб поздравит его с сотым матчем. 36-летний футболист провел юбилейную игру за красно-белых в прошлом туре против «Тамбова» (2:0).

— Как поздравит клуб? Еще не знаю. Наверное, майка, — сказал Ещенко в эфире «Матч премьер». — Обычная майка, именная. Нет, не та, про которую вы подумали.

Матч с «Зенитом» — дерби двух столиц, мы идем на лидирующих местах, мы еще играем дома. Думаю, будет огненная поддержка.

В июле 2020 года Ещенко продемонстрировал майку с нецензурной надписью, предположительно адресованную гендиректору «Зенита» Александру Медведеву.