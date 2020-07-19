Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после матча 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Зенита» (1:2) продемонстрировал майку с загадочной надписью.

У футболиста на майке написано нецензурное слово из трех букв (вместо первой буквы — многоточие), слово «вам», буква «а» и Тед — плюшевый медведь из фильма «Третий лишний».

Возможно, Тед — отсылка к фамилии главного тренера Доменико Тедеско.