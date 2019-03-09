12:58 | Футбол — РПЛ

Андрей Ещенко: "Хотел бы сыграть против Месси"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко сказал, что он хотел бы сыграть против нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

- Против кого я хотел бы сыграть? Против Месси,   - сказал футболист в эфире канала DerbyTV на Youtube. - С Роналду я уже играл, теперь с Месси было бы интересно.

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко, который давал интервью вместе с ним сказал, что хотел бы сыграть против Жерара Пике и Серхио Рамоса.

Матч 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак" состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Динамо - Спартак

 

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=RUbNY-NcAzI&feature=youtu.be

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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