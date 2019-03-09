Андрей Ещенко: "Хотел бы сыграть против Месси"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко сказал, что он хотел бы сыграть против нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

- Против кого я хотел бы сыграть? Против Месси, - сказал футболист в эфире канала DerbyTV на Youtube. - С Роналду я уже играл, теперь с Месси было бы интересно.

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко, который давал интервью вместе с ним сказал, что хотел бы сыграть против Жерара Пике и Серхио Рамоса.

Матч 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак" состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

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