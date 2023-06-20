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Магкеев поделился воспоминаниями о Кварацхелии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился воспоминаниями о своем бывшем одноклубнике Хвиче Кварацхелии, который сейчас выступает за «Наполи».

«Было сразу видно, что у пацана большой потенциал. Но на тот момент было трудно представить, что он станет лидером «Наполи» и будет разрывать в серии А. В «Локо» ему часто доставалось по ногам за его дриблинг? Это нормально. Когда молодой пацан обыгрывает 30-летнего, должен быть готов, что в него вкатятся. Хвиче много от кого прилетало. В то время никто себе такого, как он, не позволял. Но Палыч никому ничего не запрещал — ни финтить Хвиче, ни ребятам фолить на нем», — приводит слова Магкеева Sport24.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Он помог неаполитанской команде впервые с 1990 года выиграть чемпионат Италии и был признан игроком сезона в серии А. В 2018 он выступал за «Локомотив».

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-20-magkeyev-pro-khvichu-v-lokomotive-yemu-mnogo-ot-kogo-priletalo-v-to-vremya-nikto-sebe-takogo-kak-on-ne-pozvolyal
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1
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2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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