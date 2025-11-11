Рейтинг «СЭ»: больше всего талантливых игроков — у «Краснодара» и «Локомотива»

«СЭ» опубликовал ежегодный рейтинг 55 самых перспективных и одаренных игроков, в который на этот раз попали футболисты 2006-2008 годов рождения.

Лидерами по числу представителей в рейтинге стали «Краснодар» и «Локомотив» — на счету обоих клубов по восемь футболистов.

«Краснодар»: нападающий Казбек Мукаилов (7-е место), защитники Артем Хмарин (10-е) и Александр Лазарев (51-е), полузащитники Михаил Умников (12-е), Артем Сидоренко (28-е), Ярослав Соснихин (30-е), Эльдар Гусейнов (46-е) и Максим Богданец (49-е).

«Локомотив»: защитники Артем Семин (13-е), Кирилл Волков (21-е), Егор Донников (27-е), Михаил Вишняков (42-е), Игорь Телеляев (45-е) и Рафаэль Гафьятулин (52-е), вратарь Богдан Шейко (37-е), полузащитник Илья Еремеев (54-е).

В аналогичном рейтинге «СЭ» за 2024 год первые три места заняли полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар») и Виктор Окишор («Динамо»).